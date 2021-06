Venduto Hakimi, l’Inter scala marcia: sul sostituto i nerazzurri hanno ribadito…

Le considerazioni effettuate in viale della Liberazione sul tassello da individuare dopo la partenza del marocchino

Achraf Hakimi sarà nelle prossime ore ufficialmente un calciatore del PSG. Il trasferimento del laterale marocchino ai francesi è stato chiuso già nei giorni scorsi e l'Inter può iniziare a pensare al sostituto. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Da questo momento i nerazzurri potrebbero pure scalare di marcia, non correre sul mercato come Achraf fa in campo. La prima urgenza era, infatti, impacchettare l’esterno entro il 30 giugno, dare ossigeno al bilancio e fare più cash possibile: l’obiettivo è stato decisamente centrato. Adesso ci sarebbe quindi tempo e spazio per guardarsi attorno con calma e disegnare il futuro sulle fasce. L’Inter stessa ha sempre ribadito di voler prendersi il tempo necessario per fare la giusta mossa".