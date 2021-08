Venerato: “Il Napoli non ha presentato offerte per Gagliardini. L’Inter…”

Il giornalista smentisce che ci siano stati contatti tra i due club per il centrocampista nerazzurro

"Il Napoli non ha presentato offerte per Gagliardini, né ci sono stati contatti concreti seppur l'Inter darebbe volentieri il calciatore agli azzurri. Il Napoli si è interessato a D'Ambrosio e Vecino che però non sono in uscita dai nerazzurri. C'è stato anche un contatto per Sanchez, ma il Napoli ha detto no".