TS – Il Napoli bussa alla porta dell’Inter: “Obiettivo Gagliardini, allertato l’agente”

Il Napoli piomba su Roberto Gagliardini. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui gli azzurri sarebbero pronti a bussare alla porta dell'Inter per il centrocampista ex Atalanta. Riporta il quotidiano:

"Il ritorno di Bakayoko è complicato, ha ancora un anno di contratto col Chelsea che dovrebbe rinnovarglielo per darlo al Napoli. Piuttosto si busserà all’Inter, non tanto per Vecino (anche lui a scadenza), ma per Gagliardini che non sembra essere tra i preferiti di Inzaghi. L’agente Riso è stato allertato".