Venerato: “Insigne, Zenit per nessuna cifra al mondo! Apprezza progetto Inter”

Le parole dell'esperto di mercato di Rai Sport sul futuro del capitano del Napoli, accostato ai nerazzurri

Queste le sue dichiarazioni: “Insigne non andrebbe per nessuna cifra al mondo allo Zenit che si era palesato con un intermediario e non direttamente con Pisacane. Il calciatore ribadirebbe al Napoli la volontà di restare qualora non vi fossero destinazioni gradite entro il 31 agosto. Inoltre ha un buon rapporto con Spalletti. Da svincolato guadagnerebbe molto di più perché avrebbe dei bonus alla firma più i soldi del contratto, avrebbe facoltà di scegliere. Tra queste ci sono Roma, Milan, Everton, Atletico Madrid, Barcellona e qualcosa in Premier. Se entro 31 agosto arriva un club che sarà in grado di offrire soldi ed un progetto importante potrebbe cambiare tutto. Il progetto Inter piace a Lorenzo ma non c'è alcuna offerta ufficiale. Se il Napoli perdesse Insigne non farebbe investimenti a medio lungo termine, si sentono coperti in quel ruolo. I soldi della cessione potrebbero servire per coprire il terzino sinistro ed il mediano”.