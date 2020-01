Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciro Venerato, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: “L’Inter quasi certamente andrà su Giroud. Voleva Llorente ma Giuntoli non ha il sostituto con Petagna operazione per giugno, Pinamonti non lo può dismettere. L’Inter non può fare il passo più lungo della gamba sul bilancio. Per Eriksen ha avuto la certezza di chiudere con Gabigol, su Giroud il prezzo è contenuto non giocando titolare da tempo”.