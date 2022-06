Venerato: “Anche il Napoli su Bremer in caso di addio di Koulibaly”

Intervenuto durante il TG Mattina di Rai Sport, Ciro Venerato, giornalista di mercato, ha dato un aggiornamento sul futuro di Gleison Bremer: "Spunta una quarta e inattesa pretendente per il granata Bremer. Il Napoli sta valutando un possibile addio di Kalidou Koulibaly (40 milioni o giù di lì): per ora tutto tace, ma il club azzurro sa dei contatti del suo agente con Barcellona, Paris Saint Germain e Chelsea e, di conseguenza, non vuole farsi trovare impreparato. Il contatto con Paolo Busardò, agente del brasiliano, c'è stato eccome. Il Napoli pronto a fare l'offerta giusta al presidente Urbano Cairo, se Koulibaly volerà verso altri lidi. Certo, Cristiano Giuntoli, nel caso, dovrà fare in fretta. Inter, Milan e Tottenham si sono mosse prima del Napoli. Giuntoli vorrebbe mettere sul piatto anche Adam Ounas: l'esterno algerino, infatti, piace al Toro".