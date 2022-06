Da Bremer ai giovani, da Milenkovic alle cessioni: tutte le risposte sul mercato Inter

Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha risposto a diverse domande riguardanti il mercato dell'Inter: ecco alcune di queste

Marco Astori

Tra entrate e uscite, sono tanti i dubbi che i tifosi dell'Inter hanno in testa in merito al mercato. Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha provato a rispondere alle domande più frequenti sulle trattative condotte dalla società e non solo. Eccone alcune.

Quali sono i big che possono essere venduti?

«Sulla carta tutti, però, Lautaro Martinez e Bastoni non vogliono partire. In uscita ci sono principalmente Skriniar (Psg), Dumfries e De Vrij».

Perché l’Inter non ha tenuto Perisic?

«L’Inter ha provato a tenerlo, offrendo anche più di quanto preventivato, ma il croato a 33 anni voleva provare un’esperienza in Premier e la chiamata di Conte lo ha convinto rapidamente».

Perché l’Inter per sostituire Perisic punta su un terzino destro come Bellanova?

«Perché a sinistra il nuovo titolare sarà Gosens, già acquistato a gennaio. E come alternative Inzaghi può sempre contare su Darmian e Dimarco. Bellanova viene visto come prospetto interessate su cui investire».

Chi giocherà tra Onana e Handanovic?

«E’ possibile che a inizio stagione parta titolare ancora il capitano, per permettere al camerunese ex Ajax di ambientarsi in Italia, ma poi arriverà l’avvicendamento».

L’Inter prenderà finalmente un vice Brozovic?

«Sì e lo ha individuato nel giovane albanese Asllani dell’Empoli, profilo ideale da far crescere alle spalle del croato senza pressioni».

De Vrij rinnoverà il contratto?

«Se non verrà ceduto in questa sessione, essendo in scadenza nel 2023, sì».

Possono arrivare sia Bremer sia Milenkovic?

«Se dovessero partire sia Skriniar che De Vrij, l’Inter avrà bisogno di due nuovi titolari in difesa. Più semplice arrivare al serbo della Fiorentina, in scadenza nel 2023, mentre per Bremer c’è molta concorrenza, anche se l’Inter ha da tempo il gradimento del granata».

Tra i giovani, chi può restare all’Inter?

«Il club ha molti ragazzi interessanti, sia nella Primavera neo campione d’Italia (in primis Casadei, Iliev e i fratelli Carboni), sia in prestito. Fra questi Stankovic, Pirola, Vanheusden, Agoume, Esposito, Satriano e Pinamonti. Tutti però potrebbero andare via, chi in prestito, chi ceduto per esigenze economiche».