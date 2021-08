Ventola: “Inter, grande partenza. Smorzato un boomerang negativo”

L'ex attaccante ha parlato sulla Bobo Tv delle due vittorie in campionato. Sono state un toccasana per evitare idee pessimistiche dopo gli addii che ci sono stati in estate

Eva A. Provenzano

Nicola Ventola, sulla Bobo TV, ha elogiato Inzaghi e la sua Inter per l'ottima partenza nel campionato italiano che arriva dopo un momento difficile per gli addii di Hakimi e Lukaku e il progetto ridimensionato di Suning.

«L'Interpartiva da euforia per la vittoria e magari il nervosismo per le cessioni obbligate dopo quanto si è saputo sulla società. Ma il campo è la cosa più importante. Partire così, con la società che lavora nel modo giusto e la squadra che va subito nella giusta direzione, ti permette di smorzare un boomerang che ti poteva tornare indietro a livello di pessimismo. Inzaghi è stato spettacolare», ha sottolineato.

(Fonte: Bobo TV)