Adani: “Inter, bene sul mercato. In campo armonia e libertà. Inzaghi fa esprimere…”

L'ex centrocampista ha parlato delle prime apparizioni nerazzurre, di quello che ha già dimostrato il neo tecnico e anche dell'attacco

L'ex calciatore ha anche parlato dell'avvento di Inzaghi sulla panchina dell'Inter, di come possono essere cambiate le cose dopo l'addio di Conte. «Tutti noi abbiamo avuto nella nostra carriera una guida tecnica che ci ha messo sotto pressione. O cambiando squadra o nella squadra stessa ci siamo ad un certo punto ribellati. Questo è stato Conte. Questi movimenti aggiunti ad una fase di arrivo di Inzaghi, che chiede altro e sa come farlo, non ti fanno perdere il buono. Ma aggiungi un nuovo modo di comportarti in attacco e in difesa. Vidal è stato portato dall'allenatore precedente ma la palla la dà lui a Darmian. Testimonianza di armonia trovata subito e libertà, che una grande squadra dovrebbe sempre avere. In più ci sono autostima e considerazione. Inzaghi si mette in considerazione di esprimere il talento. In più Correa è un suo uomo, sa dove può intervenire. Secondo me l'Inter sul mercato si è mossa bene. Due-tre interventi fatti bene, li verificheremo in campo. Ma la partenza è andata bene», ha evidenziato.