Ventola: “Brozovic sarà fondamentale, chi meglio di lui? Ecco a chi non rinuncerei mai”

Nicola Ventola prima di Mönchengladbach–Inter in Champions League: “Nei momenti di difficoltà giusto che Conte abbia deciso di tornare a quello che l’Inter sa fare meglio. Il 3-5-2. Chi meglio di Brozovic sa dettare i tempi e fare il perno basso, sarà fondamentale. E’ una squadra più solida e cinica, capace di ripartire in contropiede. Sono contento che Conte abbia scelto così. Darmian per Hakimi? Sa fare tutte e due le fasi, questa al momento è la formazione migliore. E’ mancata la compattezza. L’Inter è sempre stata propositiva e ha dettato legge, ma alla prima occasione è stata punita per errori individuali. Difficile cambiare subito la mentalità dei nuovi. Ora è una squadra che si muoveva compatta e unita, più coperta. Non mi piace parlare di fortuna, ma ci sono gli episodi. Conte voleva cambiare qualcosa a livello di strategia, giusto andare nella direzione più sicura. Skriniar a livello difensivo è uno dei più forti del campionato, io non lo toglierei mai. Metterei sempre questa difesa insieme a de Vrij e Bastoni. Brozovic può rischiare qualcosa in più perché ci sono loro tre che possono recuperare. Bisognerà essere meno prevedibili, stasera”.

(Inter TV)