Ventola: “Calo Milan? Me lo aspettavo anche prima. Per la Champions anche l’Inter…”

"Penso sia anche un discorso di rosa, come rosa è dietro a Napoli, Juventus e Inter. Quando ci sono una serie di coincidenze, come anche gli infortuni o calo fisico, si vede il limite di certi giocatori. Non riescono a saltare l'uomo, non arrivano sulle seconde palle. Si vede il limite della rosa. Io me l'aspettavo molto prima, il Milan ha preso 24-25 gol come l'Inter. Pioli è stato un fenomeno, ha tirato fuori più di quello che la squadra può dare. Con un altro allenatore il Milan avrebbe fatto fatica a fare quello che ha fatto in questi anni. Lotta Champions? Inter e Milan si devono svegliare"