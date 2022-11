Inter, Ventola: “Recoba? Era così consapevole della sua tecnica che…”

Intervenuto negli studi di DAZN, Nicola Ventola, ex centravanti dell'Inter, ha raccontato così un aneddoto legato al Chino Recoba: "Era così consapevole della propria tecnica, che non c'era bisogno (di forzare in allenamento, ndr). Col Brescia? Era la prima partita di Ronaldo, aspettavano tutti lui: e invece il Chino, che non lo conosceva nessuno, due polpette".