Ventola: “Fino a due anni fa l’Inter non giocava bene. Conte campione del mondo nel…”

Nicola Ventola ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Borussia Monchengladbach: “Di sicuro l’Inter ha verticalizzato nel secondo tempo e ha sfruttato bene le fasce con Darmian che ha giocato benissimo. Lukaku fantastico nel tenere palla. Era una squadra fisica, facevi fatica a trovare spazi. L’unica soluzione, spesso, era buttarla a Lukaku. Il risultato per come si era messa va bene così. Soprattutto non avendo tanti ricambi, dalla panchina potevano entrare in pochi. Sfortuna? Alla fine tutto torna in una stagione. Il palo impressionante di Lautaro, lì c’è stata sfortuna. Anche a me il secondo gol del Borussia sembrava fuorigico. Ci sono stati alcuni episodi a sfavore. C’è stata una reazione, nonostante stiano giocando sempre gli stessi. Antonio Conte è campione del mondo nel recuperare i giocatori, quando giocano sempre gli stessi”.

Darmian già integrato: “Darmian era tranquillo, ha fatto una partita perfetta. D’Ambrosio sa scegliere sempre i momenti giusti per andare a far male. Taribo se ne andava, lasciava dei buchi. Invece D’Ambrosio sa quello che fa. Darmian? E’ merito del mister, quando arrivano giocatori nuovi – se ci facciamo caso – quasi subito tutti si inseriscono e fanno bene. Anche Hakimi. Il mister fa capire subito quello che devono fare, quello di Darmian è il suo ruolo ideale. Kolarov ha sempre giocato in una difesa a 4 facendo l’esterno. Ci sta che un giocatore che non ha mai fatto il difensore in una difesa a tre faccia degli errori individuali. Vidal? Il gol si poteva evitare. Pensava di prendere il pallone ed è entrato con foga. Molte volte ti capita l’errore individuale. E’ un momento così”.

La critica: “L’Inter fino a due anni fa non giocava bene, da quando è arrivato Conte c’è un’idea di gioco e ci sono sempre occasioni da gol. E’ un calcio offensivo. Sono positivo anche se c’è stata una sconfitta. Bisogna compattare, fare la conta di chi c’è e recuperare energie. La strada è quella giusta: lottare. I risultati arriveranno. Quando arrivano i risultati la stanchezza si sente meno. Quest’anno saranno tante le squadre a giocarsi questo scudetto. Sarà importante una vittoria sabato. Darmian fa vedere che c’è uno spirito positivo nel gruppo e che ci si inserisce bene. Mi porto anche Lukaku, tra le cose positive di stasera”.

(Inter TV)