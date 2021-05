Inter, Ventola: “Conte? Lo conosciamo. Non mi stupirei stesse anche fermo”

Le parole dell'ex calciatore: "Secondo me è solo questione di essere esigente al 100% e fare le cose come vuole lui anche sul mercato"

Nicola Ventola, ex centravanti, ha parlato durante la Bobo TV dell'addio di Antonio Conte all'Inter: "Conte lo conosciamo, quando ha firmato con l'Inter c'era un percorso che stava andando in quella direzione: se poi non puoi migliorare ma devi vendere, è giusto che lui decida di andare. Vuol dire che ha tante opzioni estere. Secondo me è solo questione di essere esigente al 100% e fare le cose come vuole lui anche sul mercato: se non arrivano le cose che chiede, se ne va. Non mi stupirei se stesse fermo. Inzaghi? Sono contento, la Lazio a volte impressione".