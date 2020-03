Ventola rispolvera uno scatto dell’Italia U18. Pirlo e Gattuso sono irriconoscibili

Dovendo stare a casa, un passatempo sfizioso può anche essere quello di ripescare e rispolverare vecchie foto di cui magari avevamo perso anche il ricordo. Ed evidentemente è ciò che ha fatto anche l’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, che su Instagram ha pubblicato un scatto d’annata risalente all’anno in cui militava nell’Italia Under 18. In compagnia, peraltro, di un altro grande ex nerazzurro come Andrea Pirlo. E di un Gennaro Gattuso quasi irriconoscibile. A contorno della foto, anche un appello sociale:

“Nazionale Under 18 con 2 futuri campioni del mondo: Pirlo e Gattuso (difficile da riconoscere… è sotto al mio braccio). Mi raccomando, giovani, voi che siete il futuro di questo paese: rispettiamo le regole e stiamo a casa. W l’Italia“.