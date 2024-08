"L'Inter va sulla falsariga dell'anno scorso, la squadra è la stessa. E' troppo centrata e quadrata, effettivamente è proprio solida e consapevole mentalmente della sua forza, quando sei così con la testa, poi vincere ti aiuta a vincere. Sono curioso di vedere a fine mercato se qualcuno sbrocca tipo Frattesi, è dura che sei in Nazionale e poi non giochi"

" Adesso l'Inter, oltre alla forza mentale, ha giocatori importanti ruolo per ruolo, l'unico problema è che qualcuno tipo Frattesi dica che vuole giocare, tipo Asllani. E' dura non gioca mai titolare, è giovane ma non giovanissimo. Quando quei tre stanno bene non giochi mai, ok il progetto ma io voglio anche soddisfazioni personali. Zielinski continuerà ad avere più minutaggio, ha il gol nel sangue, una grandissima chiamata"