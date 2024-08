Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter dopo il pareggio all'esordio contro il Genoa: "L'Inter è favorita perché ha cambiato poco, ha aggiunto ma i titolari sono gli stessi: a Genova ha buttato via due punti, ha dominato come l'anno scorso. Occhio a Taremi, lo adoro e per me sarà tante volte titolare: non sarà un'alternativa.