Intervenuto a La Fiera del Calcio, Nicola Ventola , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter : "Quando dalla Lazio arrivi in un certo club come l'Inter devi fare un certo percorso: le idee di Inzaghi le conosciamo, possono essere limitate, ma abbiamo visto un'Inter più offensiva.

Nei non risultati arrivati negli anni scorsi ero dubbioso perché non vedevo nelle difficoltà dei piani B: poi mi sono ricreduto quest'anno. Continuano a migliorare, tanti giocatori sono cresciuti: do merito a Simone, è giusto che rimanga. E' uscito male con l'Atletico, poteva gestirla meglio: ma lo riconosco come allenatore dell'Inter, vedo una continua crescita. Vorrò vedere però l'anno prossimo nelle difficoltà se avrà imparato dalle precedenti".