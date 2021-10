Ventola: “Inter, Empoli controllato con tre riserve. D’Ambrosio mai calcolato, eppure…”

L'ex giocatore è tornato sugli episodi arbitrali nelle due ultime gare dei nerazzurri e ha sottolineato la prestazione delle riserve contro l'Empoli

«Quello non dato all'Empoli e il rigore su Dumfries dato alla Juve in Inghilterra manco li vedevano». Nicola Ventola, sulla Bobo TV, ha parlato dei due episodi arbitrali che si sono verificati nelle due ultime gare dell'Inter.

«Quando l'Inter non va di intensità rischia anche con l'Empoli ma ha avuto il controllo della partita con tre non titolari, Sanchez, D'Ambrosio e Gagliardini. Danilo, mai calcolato, si è fatto trovare pronto. Vuol dire che hai riserve importanti. Dopo il gol ha fatto anche quel gesto di andare ad abbracciare Dumfries. Gli faccio i miei complimenti. Dimarco? Grande partita, non l'ho nominato perché è un titolare», ha sottolineato ancora l'ex calciatore nerazzurro.