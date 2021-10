Inter-Udinese, statistiche e curiosità: in due dati i nerazzurri brillano

La squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare la gara di domenica: spicca un dato sui difensori

Eva A. Provenzano

L'Interdeve restare incollata ai piani alti della classifica. Sta inseguendo Milan e Napoli che sono in vetta a sette punti. Affronterà i rossoneri nella sfida del 7 novembre, l'ultima prima della pausa. Dopo quella, arriverà al Meazza il Napoli di Spalletti. Arrivare alla sfida contro i rossoneri con il pieno di energie fisiche e mentali potrebbe essere decisivo. Per questo la sfida con l'Udinese è particolarmente importante per Inzaghi (che torna in panchina dopo aver scontato la sua giornata di squalifica contro l'Empoli) e i suoi.

Le statistiche nerazzurre parlano di una squadra sempre in gol in Serie A da 24 gare. Solo nel 2017 era arrivata una serie di 25 partite nelle quali si era andati almeno una volta in rete. Gli uomini interisti hanno segnato sette gol su cross in campionato, solo il Genoa ha fatto meglio. Ma la curiosità è che l'Udinese è una delle due squadre - l'altra è il Torino - che non ne hanno ancora incassati da questa situazione di gioco in questo campionato.

Due dati

12 i marcatori andati in rete. 4 i difensori andati a segno: Darmian, Skriniar, Dimarco e D'Ambrosio. Per trovare dei difensori che hanno fa tto meglio bisogna trasferirsi a Londra, in casa Chelsea, sei i difensori andati in rete in quel caso. Finora l'Inter ha segnato più gol di testa anche rispetto agli altri cinque principali campionati europei: otto. Ma l'Udinese ha subito solo una rete di testa ed è al secondo posto in questa particolare classifica: il Napoli ha subito zero gol di testa.

Il confronto si può fare anche sui giocatori che hanno segnato da subentranti: "L'Inter è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati in questo campionato (sei, tre dei quali firmati da Edin Dzeko, due da Joaquin Correa e uno da Arturo Vidal). L’Udinese ne conta quattro: due di Gerard Deulofeu, uno di Lazar Samardzic e uno di Fernando Forestieri)", spiega il sito ufficiale dell'Inter.

(Fonte: inter.it)