Ventola: “Inter favorita, con Inzaghi gioca a viso aperto. Si vedono le idee”

Le parole dell'ex attaccante: "L'Inter è una sorpresa perché ha mantenuto gli stessi meccanismi, con Inzaghi poi pressa alto e gioca a calcio"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Bergamo, Nicola Ventola, ex centravanti di Inter e Atalanta, ha parlato così della sfida di domani sera tra le due società nerazzurre:«L'Atalanta è diventata grande ormai da parecchi anni e sta crescendo sempre di più, perché prima dava sempre il mille per mille, adesso invece sa vincere anche non giocando bene, e quando guadagni 3 punti come a Torino o contro la Salernitana diventi grande».