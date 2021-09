Consapevolezza, fisicità e non solo: ecco perchè l’Inter è rimasta ai vertici

13 punti conquistati sui 15 a disposizione, quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta: l’Inter campione d’Italia in carica, nonostante gli addii a Conte,...

13 punti conquistati sui 15 a disposizione, quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta: l'Inter campione d'Italia in carica, nonostante gli addii a Conte, Lukaku e Hakimi, non ha alcuna intenzione di abdicare, e sta dimostrando di avere le qualità per rimanere ai vertici anche in questa stagione. La Gazzetta dello Sport lo scrive in maniera chiara: "Conte, Lukaku e Hakimi non si sono portati via l'inesorabilità di questa Inter".