Il piano editoriale del nuovo format prevede una costante e attiva presenza nella comunicazione italiana, co-gestita e coordinata dalla Fiera del Calcio, realtà social che dalla rottura con Vieri fa ha gestito le attività di Adani, Cassano e Ventola. A partire dal prossimo 19 agosto 2024, per almeno due puntate a settimana, Viva El Futbol sarà raggiungibile su tutte le piattaforme social, sia in diretta che con contenuti esclusivi on demand.

«Ogni piattaforma sarà utilizzata sfruttandone al meglio le caratteristiche uniche, garantendo che il dialogo con i fan sia sempre fresco, inclusivo e coinvolgente». Piano illustrano da Dorvan, la società di consulenza strategica e acceleratore per progetti innovativi e artefice della progettazione del format digitale di Viva El Futbol. che per i prossimi tre anni ne seguirà gli sviluppi in esclusiva, fornendo consulenza strategica in chiave di innovazione e di commercializzazione verso il mercato di clienti e centri media.