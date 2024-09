VIDEO / Inter Media House: ecco Palacios, nuova torre in città

Il gioco degli scacchi per presentare l'ultimo arrivato in casa Inter. Si tratta di Tomas Palacios , il difensore che arriva dall'Argentina, in particolare dall'Independiente Rivadavia, e che sarà presto a disposizione di mister Simone Inzaghi .

"C'è una nuova torre in città, presto in movimento", scrive il club nerazzurro su X e anticipa il video realizzato da Inter Media House e che parla proprio del giocatore, soprannominato Torre Pampeana. "Una nuova pedina per aiutare le altre a vincere", appare nelle immagini e il giocatore dice alla fine: "Stesso gioco, nuovi movimenti". Perché il calcio è sempre lo stesso gioco ma il ragazzo sarà chiamato ad adattarsi al modo di giocare dell'Inter che aveva bisogno di una nuova pedina in difesa.