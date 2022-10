Ventola: “Inter? Inzaghi in questo biennio mi sta confondendo perché…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Barcellona

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Barcellona: "Inzaghi mi sta confondendo in questo suo biennio: ho visto cose straordinarie e cose diverse dal bello. Magari c'erano giocatori che ti facevano andare la squadra o il meccanismo Conte: nulla toglie però che andava fatta questa vittoria. Il Barcellona mi ha deluso, l'Inter ha sbagliato tante cose elementari per fare il 2-0: quello che mi ha deluso di più è il Barcellona, ha sbagliato mille decisioni".