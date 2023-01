Ventola: “Inter, non so se Inzaghi è l’uomo giusto per creare progetto vincente”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter ai danni dell'Empoli: "Secondo me non è una stagione fallimentare, col campionato che sta facendo il Napoli ci sta che non vinci lo scudetto. A me interessa la guida tecnica e il futuro: nei momenti di difficoltà, l'Inter deve avere un'identità offensiva. A me interessa il futuro della guida tecnica: ha i giocatori, ma nelle difficoltà l'allenatore deve dare qualcosa in più. Non so se Inzaghi è l'uomo giusto per creare qualcosa di vincente. L'Inter ha perso già 6 partite, chi vince lo scudetto ne perde 3-4".