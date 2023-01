Inter, che caduta! Skriniar sbaglia i tempi in campo e fuori. Tre domande per Inzaghi

Bruttissima prestazione dell'Inter a San Siro contro l'Empoli. II nerazzurri rimangono in 10 per l'espulsione del difensore, l'analisi di FCINTER1908

Andrea Della Sala

Dopo la sbornia per la Supercoppa, l'Inter fa una bruttissima figura a San Siro contro l'Empoli perdendo 1-0 per un gol di Baldanzi. Una squadra totalmente irriconoscibile, spenta, nervosa e senza idee. Le scelte di Inzaghi non pagano, sia quelle iniziali che quelle a gara in corso. Sesta sconfitta in campionato per i nerazzurri in appena un girone, un bilancio assolutamente negativo e che non può consentire alla squadra di Inzaghi di essere in corsa per il titolo.

TEMPI SBAGLIATI — A indirizzare in modo negativo la gara già nel primo tempo è stata l'espulsione di Skriniar. Mentre lo slovacco rimediava in modo stupido due cartellini gialli, il suo agente dichiarava la fine del rapporto tra lo slovacco e l'Inter. Parole che lasciano poco spazio a una trattativa per il rinnovo con l'Inter e che segnano la fine della sua avventura con la maglia nerazzurra. Tempi sbagliati in campo e fuori dal campo: non era il momento adatto, durante una partita importante per l'Inter, per far uscire dichiarazioni così pesanti. Skriniar ha deluso i tifosi che speravano diventasse il capitano dell'Inter per i prossimi anni e questa sera ha abbandonato i nerazzurri rimediando un secondo cartellino giallo che sicuramente avrebbe potuto evitare e costringendo i compagni a giocare in 10 uomini per gran parte della gara.

TRE DOMANDE — Detto dell'espulsione di Skriniar che ha irrimediabilmente complicato i piani della squadra di Inzaghi, il tecnico non è stato in grado nell'intervallo di ridisegnare una formazione che potesse impensierire l'Empoli. Nel finale di primo tempo schiera la squadra a 4, ma poi a inizio della seconda frazione ritorna a 3 inserendo Bellanova e abbassando Darmian e consegnando di fatto Lautaro alla diesa dell'Empoli. L'inter si disunisce, fatica ad alzarsi e si innervosisce. Nel frattempo l'Empoli crede alla vittoria e se la va a prendere col gol del giovane Baldanzi. Inzaghi, in grande confusione, prova a correre ai ripari ritornando a 4, inserendo prima Dzeko e poi anche Lukaku in un 4-2-3 che anziché permettere di creare occasioni all'Inter espone i nerazzurri alle ripartenze dei toscani. Scelte sbagliate, atteggiamento sbagliato e risultato che condanna l'Inter a lottare per un posto in Champions League. Perché Correa dal 1'? Perché Bellanova e non Dumfries a inizio secondo tempo? Perché voler tornare a una difesa a 3 una volta espulso uno dei centrali? Gestione scellerata di Inzaghi che ha parecchio da riflettere sulle scelte di oggi.