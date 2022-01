Ventola: “Inter macchina perfetta, ha il campionato in mano. La squadra crede…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter

"L'Inter è una macchina perfetta, perfetto anche Gagliardini ieri. Il meccanismo funziona, la squadra crede in quello che fa, i difensori giocano a calcio. L'Inter ha il campionato in mano anche se ci sono squadre importanti dietro. La Lazio preoccupa così come le parole di Sarri, vuol dire che non c'è sintonia. E farei uno scambio Luis Alberto-Sensi".