Ventola: “E’ una delle migliori Inter degli ultimi 20 anni. Col Liverpool…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter la sua qualità ce l'ha grazie alla crescita di Calhanoglu dopo il derby"

Intervenuto ai microfoni di Bobo TV, Nicola Ventola, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così del momento positivo dei nerazzurri: "Inzaghi può scegliere tra tre titolare in attacco. L'Inter la sua qualità ce l'ha grazie alla crescita di Calhanoglu dopo il derby: l'Inter è partita bene poi si capiva e non si capiva. Poi il turco è cresciuto e la qualità serve sempre insieme alle idee. E' una delle migliori Inter degli ultimi 20 anni. Il Liverpool? Per quanto i tre difensori dell'Inter siano bravi, il Liverpool è il peggior cliente che puoi trovare: non puoi lasciare campo perché sei più lento, se ti abbassi prima o poi trovano il modo. Dico 75%-25%".