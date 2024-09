Ventola: “Inter, certi cambi non li avrei fatti. Ma non c’è crisi: è la più forte”

«Non mi è piaciuto dell'Inter il fatto che in gare così importanti alcuni giocatori non dovrebbero essere sostituiti, come tutti e tre i centrocampisti perché pensi a migliorare l'inerzia della partita con forze fresche. Non avrei tolto Calhanoglu e neanche Bastoni. Grande merito al Milan. Ma non cominciamo a pensare a crisi per l'Inter. È la squadra più forte, può avere dei cali a livello mentale. Ci può stare, ma la vedo sempre la più forte di tutti. L'Inter non può staccare mentalmente un secondo. In due competizioni da fare da protagonista, l'anno scorso eri concentrato sul campionato, adesso si pensa anche alla CL perché lo status in Europa lo ha deciso il campo perché in Europa se lo sta giocando con tutti», ha concluso l'ex attaccante nerazzurro.