Di Napoli: “Il Milan ha vinto meritatamente. Mai visto l’Inter così in difficoltà”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato il derby vinto dal Milan. L'ex giocatore analizza le difficoltà incontrate dall'Inter. "Non ho mai visto un'Inter così in difficoltà, è dipeso dall'approccio. Non ne farei un dramma, perché prima o poi il Milan doveva vincere ma Fonseca ha preparato il derby in maniera eccellente. E' stata una questione di approccio, ho visto un Milan più agguerrito".