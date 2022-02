Ventola: “Inter perfetta nel primo tempo, bravo Pioli a crederci. I cambi…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così del derby

"Primo tempo perfetto nella riconquista della palla per l'Inter, ha costretto il Milan ad andare in difficoltà. Bene Calhanoglu, bene Perisic. Tutti i singoli han fatto bene. Poi quando non la chiudi, rischi sempre. Le partite cambiano anche perché nell'Inter i cambi hanno inciso in negativo. I cambi del Milan sono stati incisivi, quelli dell'Inter hanno fatto fatica. L'Inter nei primi 60' doveva chiuderla, bravo Pioli nei cambi e il Milan a crederci".