Ventola: “Inter, risposta importante. Felice per Gosens, spero abbia più spazio”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha commentato così la prestazione dell'Inter sul campo del Barcellona: "E' stata l'organizzazione e la compattezza vista nelle ultime partite: tutti partecipano. Sono felice per Gosens, spero abbia più spazio: questa è la squadra giusta per ricominciare il percorso che avevamo visto. Con Inzaghi ho visto tanto bello e tanto brutto, quest'ultima partita è una risposta importante".