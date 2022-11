Ventola: “Inter sta migliorando, una sconfitta con la Juve può essere risolvibile”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così in vista di Juve-Inter di domenica sera: "Vi ricordate Moratti come la caricava? Non avete idea, il derby a confronto non esisteva. Domenica sera? Per l'Inter il percorso è in fase migliorativa, anche con una sconfitta mi darebbe più fiducia della Juve. Una sconfitta della Juve sarebbe più grave, non vedo una squadra che può riprendersi: invece l'Inter con Inzaghi sta migliorando, una sconfitta può essere più risolvibile".