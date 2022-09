Ventola: “L’Inter meritava di perdere col Torino. Va fatta una statua a…”

Alla Bobo TV, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter contro il Torino del weekend: “L’Inter meritava di perdere, tanta fatica a far gioco, sono macchinosi. Ogni volta che perdono palla rischiano di prendere un gol. Va fatta una statua ad Handanovic. L’Inter alla fine ha attaccato di inerzia, non con idee. La squadra è molto prevedibile quando ha la palla e quando la perde ha poca gamba per riprenderla”, le sue dichiarazioni.