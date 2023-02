Ventola: “Inter strutturata male, i cambi ruolo per ruolo non portano a niente”

Le parole dell'ex calciatore: "Non ho capito il fatto di non far giocare subito Dimarco e Bastoni: quando hai la squadra rodata, continua con quella"

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha analizzato così il pareggio dell'Inter contro la Sampdoria: "Il primo tempo dell'Inter mi è piaciuto, ha creato tanto: il problema principale è che questa partita il Lukaku di Conte oggi faceva 2 gol e 2 assist. E' mancata la conclusione, l'ultimo passaggio: alla fine ti vai ad incasinare una partita che nel primo tempo potevi vincere 3-0. Nel secondo tempo i soliti cambi ruolo per ruolo non hanno portato a niente. Non ho capito il fatto di non far giocare subito Dimarco e Bastoni: quando hai la squadra rodata, continua con quella. L'Inter è strutturata male, è ultima nei dribbling per partita".