Ventola: “Tardelli, che litigata prima della finale dell’Europeo U21. L’infortunio all’Inter…”

Durante una diretta Instagram con Bobo Vieri, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha ricordato degli aneddoti della sua carriera:

“Ci ho messo tanto a recuperare dopo l’infortunio con l’Inter, quando ero al Siena poi mi scaldavo in panchina con la cyclette e tutto lo stadio mi guardava”.

VIERI – “Io lo invidiavo, non riuscivo ad essere come lui. Ero il primo ad uscire e l’ultimo ad arrivare (ride, ndr)”.

TARDELLI – “Che ricordi, con lui abbiamo vinto un Europeo Under 21. In semifinale faccio gol e mi rompo il menisco. Lui mi fa: ‘Nico, non puoi giocare’. Ho detto: ‘Io devo giocare la finale’. Abbiamo fatto una litigata, avevo perso il papà 2 mesi e stavo anche impazzendo. Lui però mi ha detto: ‘Se c’è bisogno, vieni in panchina e ti butto dentro se serve’. Sull’1-1, mi fa entrare in finale, prendo punizione e poi facciamo il Golden gol. Avevo male a giocare, ho giocato con l’infiltrazione e poi mi sono operato dopo l’Europeo”.