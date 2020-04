Ventola, lettera all’Inter: “L’esordio che non dimenticherò mai. E quando Ronaldo sfidava…”

Un’emozione continua, fatta di sensazioni da ricordare e altre dolorose. Di ricordi che si vorrebbero cancellare, e altri da portare sempre nel cuore. Tutto tinto di nerazzurro. Nicola Ventola ha scritto una lettera toccante alla sua Inter e a tutto il popolo nerazzurro. Eccola, pubblicata dal sito ufficiale del club:

“Ho un record personale di nove interventi chirurgici. Le mie ginocchia e le mie gambe portano i segni di infortuni che hanno indirizzato la mia carriera, hanno modificato le mie caratteristiche di calciatore. Mi hanno fatto perdere potenza, velocità ed esplosività. Mi hanno peggiorato.

Eppure ve lo dico. Le ferite del cuore sono quelle più dolorose. Quel dolore lancinante del legamento che si strappa passa, pur lasciando strascichi inaggiustabili. Ma il rammarico di certe occasioni non passa, ritorna sempre, è uno spillo che ti punge nell’intimo e ti fa dire: eravamo così vicini.

Mia mamma è una professoressa di filosofia. Il suo martello mi ha forgiato: possono succedere cose che ti fanno male, ma devi pensare al futuro. Non è facile, però, quando perdi il papà a 20 anni. Ma in quei giorni neri, una volta di più, ho cementato fondamenta e struttura di vita e carriera, per essere più forte di infortuni e sconfitte.