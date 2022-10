Ventola: “Per Lukaku era importante fare gol subito. Brozovic? Non si discute e…”

"Per Lukaku era importante segnare, ora può ripartire ma ha tanta strada da fare, la base di partenza è buona. Il Plzen è una delle squadre che ho visto nella storia della Champions, davvero poca roba. Brozovic è il valore aggiunto dell'Inter, secondo me migliorerà ancora di più, Marcelo non lo discuto, me lo immagino titolare"