Ventola: “Napoli? Sono scioccato da Garcia, non ha lunga vita lì”

L'ex attaccante nerazzurro è convinto sia in arrivo il ribaltone in casa Napoli dopo il deludente avvio di stagione

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato anche di quanto accaduto in maniera abbastanza singolare in casa Napoli dopo lo scudetto vinto lo scorso anno e con l'arrivo del nuovo allenatore Rudi Garcia. Queste le sue considerazioni sugli azzurri chiamati a difendere il titolo:

"Garcia ha perso la squadra dalle mani in pochissimo tempo. Ha perso lo spogliatoio. Sono scioccato dalla polveriera Napoli, una squadra che ha vinto lo scudetto tre mesi fa. Io non vedo futuro per questo allenatore che non ha più la squadra con sé. Non ha vita lunga a Napoli".