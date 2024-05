"Può darsi che in una fase iniziale, in attesa di giungere alla piena autosufficienza, Oaktree metta a disposizione dell’Inter le risorse necessarie per viaggiare più speditamente, stavolta nelle vesti di azionista e non più di finanziatore. Non va affatto escluso, quindi, un rafforzamento patrimoniale con iniezioni di equity funzionali. C’è sicuramente da ripianare parte della perdita 2023-24, oltre a quelle rinviate sfruttando una norma dello Stato varata ai tempi del Covid.