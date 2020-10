Ventola: “Lukaku al top della forma. È tornato un giocatore fondamentale per Conte”

Nicola Ventola ha parlato della gara di Champions League in programma stasera ai microfoni di Inter TV: “Speriamo che ci siano tanti gol da parte nostra, stasera. Lo Shakhtar è una buona squadra non ci dobbiamo far ingannare dal 5-0 di agosto. Noi siamo l’Inter e tecnicamente siamo superiori. Le loro assenza? Moraes è un giocatore da 25 gol a stagione, per fortuna non c’è. Ma noi dobbiamo essere bravi. Più si va avanti e più si è consci delle proprie forze. L’Inter ha aggiunto qualità al centrocampo, mentalmente è migliorata. E comunque anche Lukaku si inventa sempre qualcosa lì davanti. Adesso è tornato anche Bastoni che è fondamentale per il gioco di Conte e per quello che vuole Conte. Devo fare i complimenti a Ranocchia per la partita fatta a Genova. Storicamente Conte è uno rapido a far inserire calciatori nuovi. Quando avrà la rosa al completo, un’ossatura di 7-8 giocatori la vedremo sempre. Ha avuto problemi in difesa con un Kolarov adattato. Nel momento di emergenza si vede il gruppo, la compattezza e cosa ti sa dare un allenatore. Se entrano subito nelle direttive del mister si vede”.

Lukaku: “Romelu è al top della forma, anche mentalmente. Tutti lo cercano, sta facendo delle cose impressionanti, è un leader nei momenti difficili. Può solo crescere, se vinci anche qualcosa di importante cresci ulteriormente. Potrebbe farci vedere delle cose ancora più impressionanti. Barella è ovunque. Oggi sono curioso di vedere se ci sarà un 3-5-2 o con un Barella alla Eriksen. Vidal si inseriva benissimo soprattutto in altri club, quando giocava in un centrocampo a tre. Bastoni sembra più grande, si è mostrato subito sicuro di sé. Un difensore così tecnico e mancino, ce ne sono pochi. Quando costruisce dal basso è importante, credo che sarà sempre più un pilastro. Ogni anno D’Ambrosio parte fuori dalla panchina e poi si conquista il suo spazio. Ogni volta che va in fase offensiva sa far male. Molti gol che fa, magari su una palla sporca sa dove andare. E’ molto intelligente in fase offensiva. Ha preso fiducia, è importante avere in squadra uno come lui”.

(Inter TV)