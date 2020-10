Ventola: “Stasera ho fiducia in Eriksen. Mercato oculato, senza Hakimi sinceramente…”

Nicola Ventola ha analizzato la sfida di Champions League dei nerazzurri in collegamento con lo studio di Inter TV: “L’Inter di Conte cercherà di partire da dietro, insiste con la difesa a tre. Ho fiducia in Eriksen stasera. Con tante partite gioca Sanchez e non Lautaro. Hakimi è un’assenza importante. Sono sicuro che Conte non cambierà il risultato del calcio offensivo. Le alternative sono importanti. E’ stato fatto un mercato oculato rispettando anche il lato economico. Ogni anno si va ad aggiungere pedine importanti, così hai più opzioni. Senza Hakimi? Sinceramente cambia molto, è uno dei più forti esterni al mondo. Ti garantisce il lato difensivo e offensivo, fa parecchi gol ed è preciso negli assist. Perdi una pedina importantissima, inutile girarci introno. Darmian ha esperienza e farà di sicuro bene ma Hakimi sarà sempre titolare”.

Lukaku? “Impressiona la tenuta fisica, mi sorprende proprio. Un attaccante completo, ce ne sono pochi al mondo. Sono sicuro quando sta bene e non lo toglierei mai dal campo. Mi sarebbe piaciuto giocare con Lukaku. Quando sei con un altro attaccante grosso ti dividi bene il campo. Per questo ti dico Lukaku, io giocavo con Vieri. Lautaro personalmente ci credo che lo volessero tutte le squadre. è il classico giocatore che sa fare tutto, il vero 9, sa far giocare la squadra da solo. Intelligente, non gli togli mai la palla. Abbiamo una se non la coppia più forte del calcio. Con Conte è cresciuto tanto, tutta la vita Lautaro all’Inter. La testa nel calcio è tutto. Quando è partito Icardi gli hanno dato le responsabilità. Quando ti senti la fiducia, lì è venuto fuori il vero Lautaro. Anche mentalmente si è visto che era completo”.

(Inter TV)