Ventola: “Lukaku, problema di testa. Sfiduciato: passato troppo tempo da ultimo gol”

«Il problema di Lukaku in questo momento penso sia di testa. Quando ritorni di gladiatore all'Inter, tutto gira su di te, ha fiducia di allenatore e compagni che si ricordano com'era stato a Milano». Nicola Ventola, sulla Bobo TV, ha parlato del momento che sta vivendo l'attaccante belga che è tornato a disposizione nella seconda parte della stagione dopo un infortunio che lo aveva messo ko e ha compromesso in parte anche la partecipazione ai Mondiali in Qatar.