Ventola: “Non vedo benissimo il Porto, non mi convince. L’Inter può farcela se…”

"Il Porto è meno solido degli altri anni, non lo vedo benissimo. Hanno attaccanti forti, Taremi soprattutto. L'Inter è più forte e favorita, il Porto però è abituato. Se l'Inter ha l'approccio avuto nelle partite decisive con le squadre forti, può farcela. Il Porto non mi convince del tutto. Il primo tempo dell'Inter contro l'Udinese è stato molto confuso, prima del gol dell'Udinese c'erano 4-5 azioni in cui non c'era il centrocampo. Sembrano le partite del giovedì"