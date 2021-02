Ventrone: “Conte è un fuoriclasse, ha controllo su tutto. L’Inter con lui ha un vantaggio”

Nel corso di un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, Giampier Ventrone ha tessuto le lodi di Antonio Conte

INTER - "L’Inter è una squadra che forse in qualche occasione pecca di velocità ma è una squadra che mantiene i suoi ritmi per l’intera partita. Uno dei problemi dei nerazzurri può essere che in ogni partita la squadra dà sempre il massimo e arriva a fine di ogni partita sempre con il serbatoio in riserva. E con il Milan bisognerà dosare le forze".