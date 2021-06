Ventura: “Il più decisivo agli Europei? Il Belgio ha Lukaku. L’Italia ha la squadra”

L'ex ct ha detto la sua sulla competizione che sta per cominciare e si è riferito all'attaccante interista

Sull'uomo più decisivo per l'Italia agli Europei, Giampiero Ventura non ha dubbi: sarà la squadra a fare la differenza.

Questo è quanto ha detto l'ex ct a La Gazzetta dello Sport: «L’Inghilterra ha Foden, la Francia Mbappé, il Belgio Lukakutanto per citare tre giocatori importanti. Ma l’Italia ha la squadra, perché tutti i giocatori sono al servizio del gruppo. Questa striscia positiva ha confermato che siamo una squadra di club che casualmente gioca in un torneo per nazionali».