Ventura: “L’Italia può fare un grande Europeo. Barella è maturato”

Intervistato da LaPresse, Giampiero Ventura, ex ct dell'Italia, si è detto fiducioso sulle prospettive degli Azzurri nei prossimi Europei

"L'Italia può fare un grande Europeo, c'è grande convinzione e anche della qualità. I presupposti per fare bene ci sono. E' l'augurio che faccio alla squadra e alla federazione. Troppa aspettativa? Credo sia dovuta al percorso fatto. C'è stata una striscia incredibile di risultati che ha portato convinzione e serenità. La pressione? In qualsiasi torneo o campionato ce n'è, però si respira un'aria positiva e propositiva, la senti nei giocatori e in ogni componente. In questa Nazionale ci sono giovani che sono maturati, vedi Barella e Chiesa che erano con me agli inizi. Ci sono giocatori che non dico fanno la differenza ma sono importanti e hanno fatto esperienze europee. Questa Nazionale non solo sia in grado di fare un grandissimo Europeo ma sia la base su cui costruire la possibilità per poter fare un Mondiale da protagonisti".