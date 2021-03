Ventura: “Scudetto, Inter favorita anche con le altre senza coppe. Il Milan…”

L'ex commissario tecnico e allenatore di Salernitana e Torino, Giampiero Ventura, ha parlato dell'Inter e della lotta scudetto

L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana , Giampiero Ventura , ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.

"Si. Prima si diceva che fosse favorita perché non aveva le coppe, ora le coppe non le ha più nessuno. È un’annata in cui senza infortuni il Milan avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente all’Inter che è super favorita".