Inter su Maksimovic? Ventura: “Grande tecnica e personalità. Se va da Conte…”

Le parole del tecnico: "Il Maksimovic che ho avuto io è totalmente diverso da quello che vedo adesso. Nikola è un giocatore di grande personalità e di ottima tecnica"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giampiero Ventura, ex tecnico del Torino e della Nazionale, ha parlato così di Nikola Maksimovic, centrale degli azzurri da lui allenato e nel mirino dell'Inter: "Il Maksimovic che ho avuto io è totalmente diverso da quello che vedo adesso. Nikola è un giocatore di grande personalità e di ottima tecnica, non so perché non si sia espresso come lo conoscevo io. Se va da Conte credo sia adattissimo come centrodestra in una difesa a tre".